الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

عاطل
عاطل

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت الضحايا تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

وكشفت التحريات تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وارتكابه (9) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

رائم الأموال العامة نصب واحتيال بطاقات الدفع الالكتروني خدمة العملاء بالبنوك مركز شرطة العدوة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس