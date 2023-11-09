ريال سوسيداد يصنع المفاجأة في المجموعة الرابعة بالتشامبيونزليج ويتصدرها

في الوقت الذي منح فيه انتصار نادي ريال سوسيداد الإسباني على نادي بنفيكا بطاقة العبور إلى دور الـ16 لسوسيداد،فإنه قضى تماما على كل آمال بنفيكا في التأهل الذي لم يكن يفيده سوى الانتصار لاحياء آماله في الصعود، وحتى نقطة التعادل إذا كان قد حصل عليها، فإنها لن تكون ذات قيمة كبيرة.

كان سوسيداد قد فاز على بنفيكا بنتيجة 3 – 1 في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب انويتا في مدينة سان سيباستيان الإسبانية.

سوسيداد يتأهل بعد الحفاظ على تصدره للمجموعة

بهذا الانتصار حافظ سوسيداد على تصدره للمجموعة دون أن يتلقى أي هزيمة بارتفاع رصيده إلى 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على بنفيكا إذ تحقق الانتصار الأول في الجولة الثالثة، وانتصار وحيد على نادي ريد بول سالسبورج النمساوي في الجولة الثانية، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى.

سجل سوسيداد 7 أهداف بمعدل تسجيل 1.75 هدف في المباراة الواحدة، وهو الأقوى على مستوى الهجوم، وهدافه هو اللاعب الإسباني ميكيل اويارزابال بتسجيله هدفين في حين لم تستقبل شباكه سوى هدفين، وهو الأضعف على مستوى الدفاع.

أي أن فارق الأهداف + 5.

سوسيداد والمرة الأولى التي تجاوز فيها دور المجموعات

عموما هذه هي المرة الثانية من أصل 3 مرات تمكن فيها سوسيداد من دخول دور المجموعات بنظام البطولة الحالي المعمول به منذ موسم 2003 – 2004، وينجح في تجاوز دور المجموعات، وكانت المرة الأولى في موسم 2003 – 2004 نفسه، والغريب أنه أيضا كان واقعا في المجموعة الرابعة، وتخطاها بصفته الوصيف بعد أن استطاع أن يحصد 9 نقاط من انتصارين على كل من نادي أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى، ونادي جالطة سراي التركي في الجولة الثانية، و3 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين مع كل من أولمبياكوس في الجولة الخامسة، وجالطة سراي في الجولة السادسة، وتعادل سلبي مع نادي يوفنتوس الإيطالي في الجولة الرابعة بينما تعرض لخسارة واحدة أمام يوفنتوس بنتيجة كبيرة 2 – 4 في الجولة الثالثة.

أحرز سوسيداد 8 أهداف أما شباكه فقد تلقت أيضا 8 أهداف.

أي أن النسخة الحالية هي الأفضل لسوسيداد في دوري أبطال أوروبا.

صدمة بنفيكا يتذيل المجموعة بلا نقطة

على الجانب الآخر صدم الجميع من تذيل بنفيكا للمجموعة دون أن يجني نقطة واحدة إذ تلقى 4 هزائم منها هزيمتان على يد سوسيداد، وهزيمتين، الأولى على يد سالسبورج في الجولة الأولى، والثانية على يد إنتر في الجولة الثانية، والمدهش أنه كان من المرشحين الأقوياء لتجاوز المجموعة.

لم يسجل بنفيكا سوى هدف سجله البرتغالي رافا سيلفا، وهو الأضعف في المجموعة من حيث الهجوم في حين اهتزت شباكه بـ7 أهداف وهو الأضعف في المجموعة من حيث الدفاع.

إذا أراد بنفيكا أن يحفظ ماء وجهه، فعليه أن يقاتل على احتلال المركز الثالث حتى يتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي، وبإمكانه أن يعوض فارق النقاط الثلاث التي يتفوق بها سالسبورج.

بنفيكا يحقق نتائجه الأسوأ في دور المجموعات في موسم 2017 - 2018

بنفيكا بهذه النتائج التي ما أسوأها في طريقه إلى تكرار ما حققه من نتائج في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في موسم 2017 – 2018 حيث قبع في قاع المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط حيث تعرض لـ6 خسائر بواقع خسارتين أمام كل من نادي سسكا موسكو الروسي، وبازل السويسري، ومانشستر يوناتيد الإنجليزي.

لم يحرز بنفيكا سوى هدف بينما دخل مرماه 14 هدفا.

إنتر المتأهل الثاني

كما أن في الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة تحدد أيضا الصاعد الثاني إلى دور ثمن النهائي، وهو إنتر الذي حل وصيفا بنفس نقاط سوسيداد 10 نقاط جمعها أيضا من 3 انتصارات منها انتصارن على سالسبورج، وانتصار واحد على بنفيكا، وتعادل واحد مع سوسيداد لكن يتخلف إنتر بفارق الأهداف فقط حيث سجل 5 أهداف بمعدل تسجيل 1.25 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيله هدفين، وهو ثاني أقوى هجوم في المجموعة أما شباكه فقد استقبلت هدفين.

أي أن فارق الأهداف + 3.