دورى أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يكتسح سيلتيك بسداسية وإيموبيلى يقود لاتسيو للفوز على فينورد

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، انتصارًا كاسحًا على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرنسي أنطوان جريزمان افتتح التسجيل بهدف أول لـ أتلتيكو مدريد، في الدقيقة السادسة، أعقبه زميله ألفارو موراتا بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد جريزمان ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 60، أعقبه البرازيلي صامويل لينو بهدف رابع في الدقيقة 66.

وسجل موراتا الهدف الثاني له والخامس لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 76، قبل أن يختتم ساؤول نيجيز مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه فينورد الهولندي، بهدف دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تشيرو إيموبيلي، ليوقع على الهدف رقم 200 له رفقة فريقه.

انتصار لاتسيو رفع رصيدهم من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد فينورد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.