الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يكتسح سيلتيك بسداسية وإيموبيلى يقود لاتسيو للفوز على فينورد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، انتصارًا كاسحًا على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرنسي أنطوان جريزمان افتتح التسجيل بهدف أول لـ أتلتيكو مدريد، في الدقيقة السادسة، أعقبه زميله ألفارو موراتا بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

txt

شاختار يوقف قطار برشلونة في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف

txt

تشكيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وعاد جريزمان ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 60، أعقبه البرازيلي صامويل لينو بهدف رابع في الدقيقة 66.

وسجل موراتا الهدف الثاني له والخامس لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 76، قبل أن يختتم ساؤول نيجيز مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه فينورد الهولندي، بهدف دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تشيرو إيموبيلي، ليوقع على الهدف رقم 200 له رفقة فريقه.

انتصار لاتسيو رفع رصيدهم من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد فينورد عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيلتيك عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

اتلتيكو مدريد سيلتيك دوري ابطال اوروبا أنطوان جريزمان ألفارو موراتا

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة أريحا ويحاصر منزلا

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟