الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مباراة ميلان وباريس
مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

كشف ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سان سيرو، معقل الفريق الإيطالي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

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تشكيل ميلان أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ميلان أمام ضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موساه - روبين لوفتس تشيك - تياني ريندرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو - أوليفييه جيرو

ومن جهته، كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، كلًا من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد ميلان الإيطالي في المركز الرابع بالمجموعة، برصيد نقطتين.

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