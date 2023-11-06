باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مباراة أمام مضيفه إي سي ميلان الإيطالي، والمقرر لها، يوم غدٍ الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسيحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على ميلان، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سان سيرو)، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لبطولة دوري الأبطال.

وشهدت القائمة، غياب كل من ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز.

قائمة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميلان، على النحو التالي:

أشرف حكيمي - أوجارتي - ماركينيوس - مبابي - فابيان - راموس - ديمبلي -فيتينيا - لي كانج - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - موكيلي - سولير - باركولا - لوتيلييه - زاير إيمري - سكرينيار - تيناس – دوناروما.

وكان فريقباريس سان جيرمان، قد حقق فوزًا مستحقًا على ميلان بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي جمعتهما على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه كل من نيوكاسل يونايتد، وبروسيا دورتموند، في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط، ثم جاء ميلان، في المركز الرابع، برصيد نقطتين.