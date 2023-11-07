الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يصطدم بميلان.. ونيوكاسل يواجه بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

ميلان وباريس سان
ميلان وباريس سان جيرمان

يستضيف فريق ميلان الإيطالي، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، في مواجهة قوية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب سان سيرو بمدينة ميلان.

ويسعى باريس سان جيرمان لتكرار انتصاره على ميلان بعد مباراة الذهاب وتدعيم موقفه في صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة أكثر من التأهل لدور الـ16 من البطولة، خاصة أن الجولتين المتبقيتين في المجموعة حاسمتين لكل الفرق في ظل تقارب فارق النقاط بين جميع فرق المجموعة.

فيما يأمل فريق ميلان في تحقيق الانتصار من أجل اقتحام المنافسة على المراكز المؤهلة للدور المقبل، خاصة أن فارق النقاط ليس كبيرًا بينه وبين منافسيه.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراة اليوم كلًا من: "ماركو أسنسيو، بيرسنيل كيمبمبي، نونو مينديز، كيلور نافاس، دانيلو بيريرا، سرجيو ريكو" للإصابة.

فيما يغيب عن ميلان كلًا من: "إسماعيل بن ناصر، ماتيا كالدارا، بيير كالولو، ماركو بيليجرينو، ماركو سبورتيلو"، وجميعهم للإصابة.

ويدير المباراة تحكيميًا الإسباني خوسيه لويس مانزانو.   

وفي نفس المجموعة، يلتقي بروسيا دورتموند الألماني نظيره نيوكاسل يونايتد الانجليزي، على ملعب سيجنال أدونا بارك في الثامنة إلا ربع مساءً.

ويرغب كلا الفريقين في تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل حسم الصراع على المركز الثاني المؤهل لدور الـ16 للبطولة، وبشكل خاص يرغب بروسيا دورتموند في تكرار انتصاره الذي حققه على نيوكاسل في الجولة الماضية، للتقرب خطوة أكثر من التأهل.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه بروسيا دورتموند ونيوكاسل على الترتيب برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف، فيما يحتل ميلان المركز الرابع في المجموعة بنقطتين.

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