الشوط الأول: شاختار يتقدم على برشلونة بهدف في دوري الأبطال

تأخر فريق برشلونة الإسباني أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح دانيلو سيكان التسجيل لـ شاختار بهدف أول في الدقيقة 40، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيورجي جوتشوليشفيلي من الجهة اليمنى.

وتحصل المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، على البطاقة الصفراء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، للخشونة.

موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فولكسبارك بألمانيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، فيما يتواجد جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، رفقة بيدري، جوليس كوندي، لامين يامال.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة الثامنة، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويكفي لـ برشلونة الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التأهل بصفة رسمية إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت على ملعب “مونتجويك”، معقل الفريق الكتالوين، قد انتهت بفوز برشلونة على شاختار، بهدفين مقابل هدف.