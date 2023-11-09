الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دير المحرق بأسيوط يستقبل وفودًا سياحية لأحياء مسار العائلة المقدسة

دير المحرق بأسيوط
دير المحرق بأسيوط

استقبل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، بأسيوط، وفدًا يضم كهنة ورهبان من الكنيسة الكاثوليكية بعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار إهتمامهم  بالحياة الرهبانية وكذلك مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

 كما استقبل الدير أيضًا وفد من كوريا الجنوبية، كما أستقبل الدير وفدًا من إنجلترا لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام

جدير بالذكر أنه فى دير المحرق، بالقوصية بمحافظة أسيوط، قضت العائلة المقدسة حوالى ٦ أشهر و٥ أيام ضمن رحلتها إلى مصر، لتُسبغ على المكان بركات يأتى الزوار من كل حدب وصوب ليتبركوا بها.

يقع الدير على بعد ١٢ كيلو من مدينة القوصية بأسيوط وتحديدًا فى جبل قسقام، ويعد أحد أهم الأديرة القبطية

ويعتبر دير المحرق أحد مسارات العائلة المقدسة فى مصر خلال رحلة هروبها من بيت لحم فى فلسطين، حيث تعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات، وتعتبر المغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى مصر بل فى العالم كله.

تفاصيل رحلة العائلة المقدسة

بدأت الرحلة من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحاري، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها– ثلاثة طرق حينها- وذلك لأنهم كانوا هاربين من وجه هيرودس الملك، حتى وصلوا إلى حدود مصر في محطتهم الأولى، وهي:

- الفرما: سارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى محمية الزرانيق (الفلوسيات) غرب العريش بـ37 كم، ودخلت مصر عن طريق الناحية الشمالية من جهة الفرما (بلوزيوم) الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

- تل بسطة: دخلت العائلة المقدسة مدينة تل بسطا (بسطة) بالقرب من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأساء أهل المدينة معاملتهم فتركوها ومضوا.

- مسطرد: كانت اسمها المحمة لأنها كانت مكان الاستحمام، وفيها أحمت العذراء المسيح، وغسلت ملابسه، بها نبع ماء ما زال موجودا.

دير السيدة العذراء لعذراء مريم الم حرق بجبل قسقام بأسيوط الكنيسة الكاثوليكية مسار رحلة العائلة المقدسة لعائلة المقدسة إلى مصر

مواد متعلقة

بث مباشر.. البابا تواضروس الثانى يترأس القداس الإلهى بمبيت دير الأنبا بولا

المؤتمر الأول عن الحياة الزوجية بدير السيدة العذراء المُحرق العامر بجبل قسقام

البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل الشعوب التي تعاني بسبب الحرب

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يترأس عظته من البحر الأحمر

المطران عطا الله حنا: نناشد الكنائس المسيحية في العالم بضرورة التحرك السريع لوقف الحرب

الكاردينال بارولين: دور الأديان أساسي في العمل العالمي ضد تغير المناخ

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في الدورة التدريبية للمجلس القومي للمرأة لدمج القيادات الدينية

ممثلون عن الأديان يطالبون باتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس