بمشاركة 300 عارض دولي.. انطلاق معرض Destination Africa نوفمبر الجاري

أعلنت جمعية المصدريين المصريين – "إكسبولينك" عن إطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa يومي 14 و15 شهر نوفمبر الجاري.

ويعد المعرض أهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، وهو الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الإفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

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ويستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة، حيث من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

تكمن أهمية المعرض في انه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، فكرة المعرض الأساسية تقوم على التعاون المشترك بين الدول الإفريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية، وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاح ونمو ملحوظ من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه، ما أدى إلى توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة إلى 3000 متر في الدورة الحالية، وبالإشارة إلى أحد أكبر مؤشرات التي يمكن قياس النجاح من خلالها أن التزايد في عدد الزوار عاماً تلو الآخر ساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa ووضعه على خريطة المعارض الدولية، كما أدى إلى تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

ومن جهته، صرح محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إكسبولينك، والمفوض العام للمعرض، بأن انطلاق النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليلاً للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa مكاناً للمصنعين المصريين والأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة، ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والإفريقية عالية الجودة.

جدير بالذكر أن النسخة السابقة كانت قد شهدت نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وإفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتر دولي من مختلف أنحاء العالم.