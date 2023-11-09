ميزان أوزوريس.. رواية جديدة للكاتب محمد زيان

صدرت للكاتب محمد زيان رواية جديدة بعنوان "ميزان أوزوريس"، وهي مستوحاة من محكمة الموتى الفرعونية، التي يرأسها الإله أوزوريس، ويحاكم فيها المصريون على أعمالهم في الحياة الدنيا.

تدور أحداث الرواية في إطار من المزج بين الماضي الفرعوني والحاضر، حيث يمثل ساسة مصر المعاصرون أمام محكمة أوزوريس للحساب على ما فعلوه في الفترة الممتدة منذ عام 1981 وحتى عام 2013.

وفي الجزء الأول من الرواية، يحاكم الكاتب وزراء عصر الرئيس حسني مبارك، وصولًا إلى اندلاع ثورة يناير، ثم الفترة الانتقالية التي حكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم فترة حكم الرئيس عدلي منصور.

ويتناول الكاتب مجريات المحاكمة وفق اتهامات وأعمال كل شخصية واردة في الرواية، وتتمكن كل شخصية من الدفاع عن نفسها بحسب ما تستطيع حتى نهاية الجلسة.

ويحاول الكاتب أن يذهب إلى توثيق هذه الفترات في إطار المزج التاريخي بالحاضر، وذلك بهدف التعريف بكيفية محاكمة المصريين القدماء أمام محكمة أوزوريس، وتوثيق أحداث الحاضر السياسية في قالب أدبي أمام محكمة العالم الآخر الفرعونية.

ولم يذهب الكاتب بعيدًا عن الواقع في الاتهامات التي وجهها قضاة المحكمة للماثلين أمامها، بل هي ما قدموه من أعمال دون وكس ولا شطط، في قالب تراثي فرعوني ليتيح للقارئ متعة السفر في عالم الحضارة والحاضر بما يضع الحقائق كاملة بين يديه.

الخصائص الفنية للرواية

وتتميز الرواية بالعديد من الخصائص الفنية، منها:

الاستناد إلى التراث الفرعوني: تعتمد الرواية على التراث الفرعوني بشكل كبير، حيث تتخذ أحداثها مكانها في محكمة أوزوريس، وتستعين بشخصيات وأحداث من الأساطير الفرعونية.

المزج بين الماضي والحاضر: تتميز الرواية بالمزج بين الماضي والحاضر، حيث تتناول أحداثًا سياسية مصرية معاصرة في إطار من التراث الفرعوني.

التشويق والإثارة: تتميز الرواية بالتشويق والإثارة، حيث تتناول محاكمة ساسة مصر المعاصرين أمام محكمة أوزوريس، ويدافع كل منهم عن نفسه في محاولة للتبرؤ من التهم الموجهة إليه.

الواقعية: تتميز الرواية بالواقعية، حيث تتناول أحداثًا سياسية مصرية معاصرة، وتوجه انتقادات إلى بعض الممارسات السياسية.

القيمة الفنية والفكرية للرواية

تُعد الرواية إضافة مهمة للأدب المصري المعاصر، حيث تتميز بالعديد من الخصائص الفنية والفكرية، منها:

القيمة التاريخية: تُعد الرواية وثيقة تاريخية مهمة، حيث تتناول أحداثًا سياسية مصرية معاصرة في إطار من التراث الفرعوني.

القيمة السياسية: تُعد الرواية نقدًا سياسيًا هامًا، حيث تتناول بعض الممارسات السياسية المصرية المعاصرة وتوجه انتقادات إليها.

القيمة الأدبية: تُعد الرواية عملًا أدبيًا مميزًا، حيث تتميز بالتشويق والإثارة والواقعية.