الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رؤساء مجالس الدول والمحاكم الإدارية العليا

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم عزب

استقبل المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، رؤساء مجالس الدول ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم، والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار الاجتماع السادس للجمعية العمومية للاتحاد. 

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالحضور، وأكد على أهمية وضرورة الارتقاء بنشاط الاتحاد في المرحلة المقبلة، وتعظيم دوره حتى يتمكن الاتحاد من تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه، والتي من بينها إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري، وإنشاء فروع للاتحاد في الدول الأعضاء، وتطوير الموقع الإلكتروني.

المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الاتحاد العربي لقضاء الإداري المستشار رئيس مجلس الدولة

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