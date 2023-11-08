الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستندات اللازمة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عقب إعلان مجلس الدولة، عن مسوغات قبول الاوراق للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لدفعة تعينات جديدة لخريجى 2023، من الحقوق والشريعة القانون والشرطة تعرف على المستندات اللازمة للتقديم.

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة مرفق بالملف.
- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية. 
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، لم يمض عليها ثلاثة أشهر.
- في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة. 
- في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد. 
- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور).
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده.
- ٤ صور حديثة للمتقدم.
- أصل شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم.
- تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.
- قيد عائلي.
- قرص مدمج CD متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.
 

وحدد شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

مسوغات قبول الاوراق وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة

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