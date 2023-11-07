الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس الدولة يصل ليشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة

وصل منذ قليل رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب، إلى قصر الأميرة فوقية تمهيدًا لبدء مراسم حلف اليمين القانونية للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 433 لسنة 2023.

وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة. 

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

مجلس الدولة مقر الأميرة فوقية مندوب مساعد

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