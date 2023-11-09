استياء من قضاء تلاميذ مدرسة بالمنوفية حاجتهم في "مكان مكشوف" (صورة)

أثارت صورة متداولة لتلاميذ مدرسة ابتدائي في إحدى قرى محافظة بالمنوفية، يقضون حاجتهم في مكان مكشوف، استياء وغضب أولياء أمور وأهالي البلد.

وتُظهر الصورة المتداولة، قضاء التلاميذ في مدرسة الفتاة الابتدائية بمنشأة سلطان، حاجتهم في مكان مكشوف، وأن جزء من الحمامات الخاصة بالتلاميذ الذكور خارج الحمامات الداخلية، ويقف التلاميذ لقضاء حاجتهم وبجاورهم شبابيك مبنى البنات الخاص بالمدرسة الإعدادية، دون مراعاة لستر العورة الخاصة بالأطفال.

وطالب أولياء الأمور المسؤولين بسرعة التدخل، واتخذا الإجراءات اللازمة، لحفظ حق التلاميذ في دخول الحمام وقضاء حاجتهم بشكل آدمي وحفظ خصوصيتهم، خاصة أن المدرسة الابتدائية تقع بجوار مبنى البنات بالمدرسة الإعدادي.

قرار من وكيل التعليم بالمنوفية

كان قد قرر محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إحالة مسؤولي الإشراف في مدرسة السلام الإبتدائية، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية للتحقيق، وذلك أثناء زيارة مفاجئة للمدرسة.

وواصل محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الرابع، بمدرسة السلام الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وكان قد تابع اليوم محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة كفر شبرا بلولة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منوف التعليمية، بحضور باسم خميس مدير عام الإدارة.