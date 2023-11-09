دبلوماسى صينى: انضمام مصر لبريكس بشرى للعالم العربى ولإفريقيا

انطلق اليوم الخميس مؤتمر حوار منتدى هونج تينج في القاهرة تحت عنوان مسارات التحديث للصين والدول الإفريقية برعاية قسم تخطيط البحوث بمعهد تاريخ الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومعهد شينخوا والمكتب الإقليمي لوكالة أنباء شينخوا في الشرق الأوسط.

وتناول المؤتمر سبل تنفيذ مخرجات نتاىج قمة بريكس الماضية، وكذلك مخرجات مؤتمر مبادرة الحزام والطريق الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الصينية بكين.

الصين تعزز التعاون مع الدول النامية

من جانبه، قال المستشار السياسي للسفارة الصينية بالقاهرة في كلمته في المؤتمر: نجحت الصين في إكمال عملية التصنيع وتحقيق معجزة التنمية السريعة بخلاف الدول الغربية.

وتابع: البلدان النامية لديها القدرة على التنمية والتعاون مع الصين وتواصل الصين تعزيز جهودها التنموية في الصين ومع الدول النامية وتعزز التعاون المتبادل وستظل الصين شريكًا حميمًا للدول الإفريقية، كما قدمت الصين دعمًا للدول النامية في بناء البنى التحتية وهناك تعاون كبير مع الاتحاد الإفريقي.

وقال: خلقت مبادرة الحزام والطريق العديد من فرص التعاون وفرص العمل وترغب الصين في تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.

مبادرة الحزام والطريق

من جانبه قال مدير المركز المصري للشئون الخارجية السفير عزت سعد: يحتفل العالم هذا العام بمرور عشر سنوات على مرور مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة هامة تهدف لإحلال التنمية وتحسين نظام الحكومة العمالية، وفتحت المبادرة طريقًا جديدًا للبشرية لتحقيق التنمية والتعاون المشترك.

وتابع: نثمّن دعوة الصين لانضمام مصر لتجمع بريكس، وقال إن الصين الدولة الأكثر دعمًا على الإطلاق لانخراط مصر في أنشطة بريكس والاستفادة منها، مشيرًا إلى مجموعة بريكس عززت كثيرًا تغييرات كثيرة في الحوكمة العالمية خاصة مع توسيع المجموعة لتصبح 11 دولة.

وقال: تسعى دول المجموعة لتعزيز أصوات الدول النامية وباتت المجموعة منظمة مهمة لتعزيز العلاقات مع الدول النامية، كما عزز التجمع الاقتصادي بريكس فرص المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد العالمي.

التعداد السكاني في الصين

من جانبه قال السفير الصيني السابق لدى سيراليون ورئيس بعثة الصين لدى الاتحاد الإفريقي تشانغ ليانغ: إنني سعيد لحضور المؤتمر في استضافة دولة ذات حضارة عريقة مثل مصر وقال إن الحوار اليوم سوف يعزز الحوار بين الصين ومصر، مشيرًا إلى توسع مجموعة بريكس لتضم مصر مع دول جديدة.

وتابع: أن عملية التحديث في الصين تشتمل على عدد من النقاط منها اعتبار التعداد السكاني الكبير مع تحقيق التنمية في ظل هذا التعدد السكاني الكبير والحكومة الصينية تضع خططًا تنموية على المدى الطويل، وقال إن التحديث الصيني النمط يهدف لتحقيق التنمية المشتركة مع دول العالم كلها، مشيرًا إلى أن الصين باتت شريكًا اقتصاديًا للعديد من دول العالم.

ولحل النزاعات الدولية في العالم قال إن الصين تدعو للحوار لحل النزاعات الدولية مشيرًا إلى طرح الصين العديد من المبادرات لحل النزاعات.

وحول مبادرة الحزام والطريق قال إن المبادرة جلبت طاقة كبيرة للتعاون العالمي وفيما يتعلق ببريكس قال إن توسعه حدث كبير ويعزز التعاون بين دول الجنوب وستصبح بريكس قوة لتحقيق الحوكمة العالمية وتدعيم للعلاقات الدولية ومرحلة قادمة لتعزيز الدول النامية.

وقال إن مصر أول دولة عربية تدخل في شراكة استراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر. وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وقال إن انضمام مصر لبريكس بشرى مشجعة، لأنها دولة كبيرة في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا ستضفي حيوية جديدة لبريكس.

موتمر حوار منتدى هونج تينج

موتمر حوار منتدى هونج تينج

موتمر حوار منتدى هونج تينج