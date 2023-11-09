الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإحصاء الفلسطينى يعلن خسائر الناتج المحلى جراء الحصار على غزة

الحصار على غزة
الحصار على غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن خسائر فلسطين من الناتج المحلي جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، موضحًا أن الخسائر وصلت لأكثر من 35 مليار دولار، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية.

آثار الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة

وأكدت أن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة، منوهًا بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006 كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عامًا مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.

 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عامًا الماضية

وأوضحت أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، بافتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عامًا الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.

الحصار يحرم الاقتصاد من نحو 7 مليارات دولار كإيرادات ضريبية

وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار، كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليارات دولار أمريكي كـ إيرادات ضريبية كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الفلسطيني.

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