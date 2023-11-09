الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال فى غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال 

وفي وقد سابق أعلنت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا عن استشهاد المواطن محمد فريد حمدان ثوابتة 51 عاما من بيت فجار، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم، أمس.

وكان 19 مواطنا أصيبوا أمس الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم ومحاصرتها منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.

وقال بشير جبر، موفد “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن هناك تحليقا كثيفا من طيران الاحتلال الإسرائيلي على  جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مساكن بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بجانب قصف مكثف لمخيمات جباليا والصبرة والشاطئ، بالإضافة إلى استهداف أبنية سكنية بحي الزيتون والشجاعية شرقي قطاع غزة.

وتابع، أن مخيم الشاطئ وحي الناصر شهدت أحزمة نارية كثيفة بمشاركة قصف الزوارق البحرية الإسرائيلية، ما أدي إلى دمار واسع في تلك الأحياء، متابعًا أن محيط مشافي الشفاء والقدس والإندونيسي تعرضت لأحزمة نارية قوية، مما أدى إلى أضرار جسمية  بهذه المشافي وتساقط بعض من أجزائها فوق رءوس الأطباء والمصابين والنازحين.

فلسطين مستشفى النصر مستشفي النصر للاطفال الإحتلال الإسرائيلي طيران الاحتلال الإسرائيلى الزوارق البحرية الإسرائيلية

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