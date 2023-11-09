الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان "جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية"، يوم الأحد، 12 نوفمبر2023، الساعة 1.00 ظهرًا؛ بقاعة الأوديتوريوم بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. يُلقي المحاضرة الدكتور هشام مصطفى الأسمر؛ أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم جامعة دمياط. 


إلقاء الضوء على التغيرات المناخية المتعاقبة

تُلقي المحاضرة الضوء على استجابة الصخور الرسوبية في العصور الجيولوجية الحديثة إلى التغيرات المناخية المتعاقبة؛ فتقدم سجلًا تاريخيًّا لهذه الدورات المناخية. وتؤدي عدة عوامل طبيعية مختلفة عدة أدوار في نشأة هذه الصخور وتشكيلها؛ على سيبل المثال لا الحصر، فقد نشأت دلتا النيل من تفاعل مياه النيل الاستوائية في العصور المطيرة ومياه البحر المتوسط.
 

وتُعد الحمأة الطينية العضوية ضمن رواسب القاع في البحر المتوسط نتاج اختلاط مياه النيل العذبة في الدورات المناخية المطيرة مع مياه البحر المالحة، وتكوين بيئة مائية مختزلة مناسبة لتكوين هذه المادة العضوية السوداء؛ في حين أن انتشار الكثبان الرملية في مناطق عديدة في سيناء وصحراء مصر الغربية يعكس حركة الرمال في ظروف مناخية جافة. 

عبقرية المصري عبر العصور في البناء والعمارة


وتتناول المحاضرة أيضًا عبقرية المصري عبر العصور ليس فقط في البناء والعمارة واستخدام الصخور المحلية في البناء، ولكن في الاستجابة للتغيرات المناخية أيضًا. وكذلك تلقي الضوء على تبنى المصري لثقافة العيش فوق مرتفعات الكتف على ضفاف النهر بالقرب من مصادر المياه لممارسة الزراعة والعيش بعيدًا عن مخاطر الفيضانات كما هو الحال في سهل الطينة، منطقة الفرما، وكيف استخدم المصري العلوم الهندسية في انتقاء مواد البناء وتخطيط بناء السدود للتحكم في مصادر المياه وضبط السيول كما نرى في قلعة الجندي في رأس سدر.

مكتبة الاسكندرية متحف الآثار العصور الجيولوجية الحديثة التغيرات المناخية جيولوجيا مصر القديمة

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