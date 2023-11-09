الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس أخطر تاجر مخدرات بشبين الكوم

المتهم
المتهم

قررت نيابة شبين الكوم حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بغرض الاتجار.

وكانت تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم برئاسة اللواء محمد عبدالواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بقيادة المقدم محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية ويعد من أخطر مروجي المخدرات. 

وكان قد تلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد شريف قبالي يفيد بالقبض على عنصر إجرامي مسجل خطر ويعد من أخطر تجار المخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش. 

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بعد القبض عليه أنه بحوزته (2,200 كيلوجرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي بدورها أصدرت قرارًا بحبسه أربعة أيام قابلة للتجديد في الميعاد. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضبط تاجر مخدرات 2كيلوا من الحشيش أخطر تاجر مخدرات بشبين الكوم

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