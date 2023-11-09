الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوى فوى فوى" و"وش فى وش" يسيطران على إيرادات السينما مع نهاية الصيف

وش في وش
وش في وش

شهدت السينما المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية في إيرادات شباك التذاكر للأفلام المعروضة، بالتزامن مع الأحداث الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك انشغال الطلاب بالموسم الدراسي، ولكن ظل فيلما فوي فوي فوي ووش في وش في الصدارة وسط الأفلام المعروضة.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

استطاع فيلم "فوي فوي فوي"، حتى صباح اليوم خلال 8 أسابيع من العرض في السينمات، تحقيق إيرادات بقيمة 28 مليون جينه و550 ألفًا، وهي إيرادات مميزة استطاع أن يتصدر بها الإيراد اليومي منذ طرح الفيلم بالسينمات.

منافسة شرسة بين "فوى فوى" و"وش فى وش" على صدارة إيرادات الخميس

"ڤوي ڤوي ڤوي" من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

إيرادات فيلم وش في وش

وحقق فيلم "وش في وش" نجاحًا كبيرًا على مدار 12 أسبوعًا تصدر فيهم الإيرادات الأسبوعية لفترة طويلة، ثم تراجع للمركز الثاني بعد فترة، ليتنازل عن الصدارة لفيلم فوي فوي فوي، واستطاع فيلم وش في وش أن يحقق حتى صباح اليوم إيرادات كلية بقيمة 33 مليون جنيه و930 ألفًا.

منافسة شرسة بين "فوى فوى" و"وش فى وش" على صدارة إيرادات الخميس

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وتدور أحداث الفيلم حول عائلتين تتدخلان لحل مشكلة الزوجين، فتقع الكثير من المشكلات في مكان إقامة الزوجين وسط مواقف كوميدية متعددة، خلال حل تلك الأزمات حتى تحدث تحولات في النهاية.

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