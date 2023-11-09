أحزاب سياسية ترسم خريطة تحركاتها لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى المحافظات

تزامنًا مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية اليوم الخميس، استعدت الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لتلك الفترة بوضع خريطة تحركات لها في كافة المحافظات لدعم مرشحها في الانتخابات بجانب دورها الخاص بتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في الماراثون، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تستهدف شرح إنجازات الرئيس السيسي ومتطلبات المرحلة المقبلة وأدوات استكمال خطى البناء والتنمية.

الجيل: السبت أول مؤتمرات الحزب الجماهيرية بالإسكندرية ويليها المنصورة

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب وضع خطة للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى منذ فتح باب التقديم للانتخابات، مشيرًا إلى أنها انقسمت إلى مرحلتين، الأولى داخل مقار الحزب فى المدن والمراكز والمحافظات، لافتًا إلى أن الحزب عقد العديد من الفعاليات والندوات النوعية لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وقد عقدنا حتى 25 ندوة وفعالية حضرها شخصيات مؤثرة فى محيطها وقادرة على الإقناع والحشد.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب سيقوم بزيارات إلى الدول الأوروبية والعربية والإفريقية وعقد مؤتمرات الجاليات المصرية فى هذه الدول لدعم الرئيس، ودعوة المصريين لانتخابه موضحين لهم ما تم إنجازه على أرض الواقع، وشارحين طبيعة التحديات التي تواجه الوطن والدولة، وأهمية وجود الرئيس السيسى على رأس الدولة المصرية فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ بلادنا والتى تتهددها مخططات شيطانية تهدد حدود البلاد وأمنها القومى.

وأكد الشهابي أن حزب الجيل عقد حتى الآن 4 مؤتمرات جماهيرية لتأييد الرئيس السيسى وكان الحضور فيها حاشدًا، موضحًا أن هذه المؤتمرات كانت فى محافظة الجيزة ومحافظة السويس ومدينة المحلة الكبرى وآخرها كان فى سوهاج يوم الأحد الماضى، مشيرًا إلى استمرار حزبه فى عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسى، مؤكدًا انعقاد مؤتمر في مدينة الإسكندرية يوم السبت المقبل ومؤتمر آخر فى مدينة المنصورة يوم الجمعة 24 نوفمبر.

وأضاف الشهابي أن الحزب سيعقد مؤتمرات أخرى في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبنى سويف والمنوفية والشرقية وبورسعيد.

الغد: بدء نشاط الحملة الانتخابية لدعم مرشحه الرئاسي بفعاليات بمقار الحزب

من جانبه نظم حزب الغد، خريطة بدء فترة الدعاية الانتخابية لحملته التي أعلن عن تدشينها لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية من مقر الحزب وتتضمن فتح لقاءات موسعة مع شخصيات عامة وأعضاء الحزب والمواطنين الراغبين في الحضور، وذلك من خلال مناقشة كافة الإنجازات التي حدثت في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإدارة الرشيدة التي كانت تعتمد على معالج الملفات من زوايا القصور الجذرية، وتشخيص المشكلة وتقديم حلول عاجلة ساهمت في إصلاح وتطوير كبير في عدد من الملفات الحيوية أهمها الصحة والتعليم والإسكان وملف العشوائيات، وغيرها من الملفات التي طالت يد حركة التطوير والبناء.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب لن يدخر جهدًا في دعم مرشحه في الانتخابات وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات للشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اخترق العديد من الملفات الشائكة، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والصناعية والزراعية في مكانها الذي يستحقه.

ولفت إلى أن الحزب مستمر في عقد كثير من الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج من أجل دعم مرشحه.

الأحرار الاشتراكيين: مؤتمرات مكثفة بالمحافظات تبدأ بالجيزة

من جهته أكد الكاتب طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحزب سيبدأ في عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في كافة المحافظات لدعم مرشحه للرئاسي عبدالفتاح السيسي، وستبدأ تلك المؤتمرات بمحافظة الجيزة ثم باقي المحافظات تباعًا، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن من اللحظة الأولى عن دعم وتأييد الرئيس السيسي لترشحه لولاية جديدة.

ولفت درويش، في تصريحات خاصة، إلى أن الحزب الآن وضع خطة تحركاته على مدار الأيام المقبلة في فترة الدعاية الانتخابية مسخرًا كافة الجهود لدعم مرشحه، وتوعية الناخبين أحسن الاختيار في ماراثون الانتخابات، والتركيز على أولويات المرحلة المقبلة ومن يصلح لإدارتها، لافتًا إلى أن الحزب وجد في الرئيس السيسي المنقذ الوحيد لاستكمال خطى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وهو الذي نجح في تأسيس الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على دعم مبادئ حقوق الإنسان وغيرها.

الحرية المصري: التركيز على حشد الشباب للمشاركة في الانتخابات بقوة

من جهتها أقامت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، وعضو مجلس النواب، ندوة تحت عنوان " تنمية الوعي السياسي لدى الشباب"، وذلك ضمن حملة مسيرة ومسار لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي (رئيسًا لمصر 2024).

واستهدفت الندوة دعم المرشح عبدالفتاح السيسي وحث الشباب من سن 21 سنة إلى 30 سنة على المشاركة السياسية والنزول إلى صناديق الانتخابات أيام 10- 11- 12 ديسمبر، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية.