مرشحو الرئاسة يستعدون لعقد مؤتمرات صحفية وجماهيرية

- زهران يعرض برنامجه.. يمامة يخصص أول مؤتمراته لنصرة غزة.. وعمر ينهى تشكيل هيئات حملاته بالمحافظات

يبدأ المرشحون فى الاستحقاق الرئاسى حملاتهم الانتخابية مع انطلاق فترة الدعاية، غدا، والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.

وتعقد حملة المرشح الرئاسى فريد زهران مؤتمرًا صحفيًا، غدا، بأحد فنادق الجيزة، لعرض البرنامج الانتخابى، الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وذكرت الحملة أنه سيتم عقد مؤتمرين جماهيريين، الخميس، والجمعة، ١٠ و١١ نوفمبر بمحافظة أسيوط، كما تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، وآخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢، وفى سوهاج يوم ٢٣ من نفس الشهر، كما أعلنت عن اختيار «الشمس» رمزًا للمرشح، وأن رقمه «٢» فى كشوف المرشحين.

كما يعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا، غدا، للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابى، وسيتوجه من خلاله بخطاب سياسى للشعب المصرى يبين خلاله أسباب ترشحه، ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابى كاملًا.

كما قرر المرشح تخصيص مؤتمره الانتخابى الأول، الذى يعقد بالدقهلية، غدًا، ١٠ نوفمبر لنصرة غزة.

وقال «يمامة» إن المؤتمر يتزامن مع القمة العربية الطارئة التى تعقد فى اليوم التالى بالرياض، لافتًا إلى أن خطابه سيتضمن مقترحات تخص التضامن العربى فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى بغزة، لتكون أمام القادة العرب فى القمة.

وناشد المجتمع الدولى والضمير الإنسانى أن يستيقظا من تلك الغفلة المتعمدة، وأن يكفا عن غض الطرف عن أكبر جريمة ترتكب ضد شعب أعزل تستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

كما أعلنت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى عقدها سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، عقب بدء فترة الدعاية الانتخابية اليوم.

وأوضحت الحملة أنه سيتم إعداد حملات موسعة لعرض البرنامج الانتخابى على الناخبين من خلال لقاءات إعلامية، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى ولقاءات شعبية سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وانتهت الحملة من تشكيل هيئات حملاتها المختلفة فى المحافظات استعدادًا لخطة التحرك الميدانية بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم الحملة، إن الحملة انتهت بصورة كاملة من إعداد البرنامج الانتخابى، الذى تناول كل الجوانب والملفات، ومنها التحديات الاقتصادية، وغيرها من الملفات التى تسهم فى تحسين معيشة المواطنين.