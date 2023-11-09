خالد أبو بكر يطالب بعودة وزارة الاستثمار للحقيبة الوزارية

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بضرورة عودة وزارة الاستثمار للحقيبة الوزارية مجددًا، مطالبًا بضرورة وجود وزير للاستثمار ليدافع عن الحقيبة التي أقسم اليمين عليها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on"، أن إشراف رئيس الوزراء على وزارة الاستثمار، أمر أفقد الموضوع زخمة، مشيرًا إلى أن أمله أن تزيد الحكومة من نشاطها لتنجح في جذب الاستثمارات، فالموقف الحالي غير مرضى؛ لأن قوانين وسلوك بعض الموظفين العموميين ورثناه أب عن جد.

التأكيد على أهمية إقناع المستثمرين بالاستثمار في السوق المصري

وأكد على أهمية إقناع المستثمرين بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه هي المهمة الأصعب، والتي تتطلب جهودًا كبيرة، كما أن القوانين في مصر، بحاجة لجهات تفسير عديدة، والقانون ينفذ وفقًا لهوى الشخص الذي ينفذه.