"الصحة الفلسطينية": موقف المستشفيات المصرية "عظيم" تجاه أبناء غزة

وجّه الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، التحية للمستشفيات المصرية التي استقبلت جرحى ومصابي قطاع غزة.

وقال متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC": "نكن كل التقدير والاحترام للمسشتفيات المصرية على موقفها العظيم تجاه أبناء شعب غزة".

“الصحة الفلسطينية”: إسرائيل تخدع العالم بأسره فيما يخص قصف المستشفيات

وعن استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات بحجة وجود مقاتلين لحماس داخل المستشفيات، قال متحدث الصحة الفلسطينية إن الاحتلال منذ 17 عامًا وهو يمارس تلك التهديدات والخدع والكذب على العالم بأسره رغم أن كل المؤسسات الصحية الدولية حاضرة في المشهد الصحي، ولا تغادر مستشفيات قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي.