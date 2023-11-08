سمير فرج: جيش الاحتلال لم يحصد مكاسب بغزة بل زادت خسائره

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي إن مصر ترفض التهجير القسري لقطاع غزة، مؤكدًا أن موقف القاهرة واضح بشأن القضية الفلسطينية وأنها ليست تابعة لأحد.

أضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد على الموقف المصري الثابت تجاه رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وتابع أن مدير وكالة الاستخبارات ناشد مصر استمرار الاتصالات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس، مؤكدًا أن وزير الدفاع المصري ونظيره الأمريكي وضعا اللمسات الأخيرة للإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة.

مصر تبذل جهودًا كبيرة لإجراء صفقة تبادل الأسرى

وشدد المفكر الاستراتيجي على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإجراء صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، لافتًا إلى أن نتنياهو يحاول الحصول على أي مكاسب على الأرض، لكن الاحتلال لم يحصد مكاسب حتى الآن، بل زادت خسائره حتى فقد 34 جنديًا حتى الآن وفقًا للمعلن، لذلك فإن نتنياهو يواجه موقفًا صعبًا جدًا وتأثرت شعبيته في الشارع الإسرائيلي.