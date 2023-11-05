الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج يفضح خطة إسرائيل بشأن استخدام القنبلة النووية في غزة

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه يوم سبعة أكتوبر 1973 حين وجدت إسرائيل أن قواتنا اقتحمت خط بارليف كانوا يرغبون في استخدام السلاح النووي ضد الجيش الثاني والجيش الثالث، وأن ما حدث اليوم يبين أن النية موجودة لدى إسرائيل لاستخدام السلاح النووي، وأنهم ثاروا ضد الوزير لأنه أفصح عن نية إسرائيل تجاه قطاع غزة.

وأوضح فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العمق الإسرائيلي قليل وفكرهم نقل القتال خارج أراضيها، وأن كلام الوزير الإسرائيلي لم يأتي من فراغ ولكن يبدو إن الموضوع أثير داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن جيش الاحتلال استخدم القنابل الفسفورية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وهي أسلحة محرمة دوليا بكل القوانين.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس"، وعبر عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

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