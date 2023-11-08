مشجع يقتحم ملعب مباراة كوبنهاجن ومانشستر يونايتد بعلم فلسطين (فيديو)

أوقفوا قتل الأطفال..

اقتحم أحد المشجعين ملعب باركن ستاديوم، والذي يحتضن مباراة فريقي كوبنهاجن ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.

وتجري الآن أحداث مباراة إف سي كوبنهاجن ومانشستر يونايتد بالجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وسجل راسموس هويلوند هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعدما اخترق سكوت ماكتومناي منطقة جزاء كوبنهاجن وتسلم تمريرة أرون وان بيساكا ولعب عرضية حولها هويلوند بقدمه في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة حاملًا علم فلسطين، وركض في أنحاء الملعب ممسكًا بالعلم كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الهجوم الدامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر مضى في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأظهرت صور المشجع الكلمات التي كتبها على العلم الفلسطيني، وهي: "أوقفوا قتل الأطفال في غزة، لنقف سويًا".

وتوقفت المباراة لمدة قاربت الـ10 دقائق لحين نجاح عناصر الأمن الخاصة بالملعب في الإمساك بالمشجع وإخراجه من الملعب.

وخرج جوني إيفانز، مدافع مانشستر يونايتد من ملعب المباراة في الدقيقة 11 للإصابة وشارك بدلًا منه زميله رافائيل فاران.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - جوني إيفانز - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.