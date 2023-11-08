تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.. راشفورد أساسيًا

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب باركين، معقل فريق كوبنهاجن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 2.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة ماركوس راشفورد للتواجد أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - جوني إيفانز - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.