الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.. راشفورد أساسيًا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب باركين، معقل فريق كوبنهاجن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 2.

txt

الدوري السعودي يستهدف ضم كاسيميرو من مانشستر يونايتد

txt

تين هاج يطرد سانشو من "جروب واتساب" لاعبي مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة ماركوس راشفورد للتواجد أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - جوني إيفانز - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

 خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

تشكيل مانشستر يونايتد كوبنهاجن مانشستر يونايتد دوري ابطال اوروبا ماركوس راشفورد

الأكثر قراءة

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

جيش الاحتلال يعترف ويعلن عدد قتلاه منذ "طوفان الأقصى"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين