الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. هنادي مهنا تتعاقد على "ألف ليلة وليلة"

هنادي مهنا
هنادي مهنا

تعاقدت الفنانة هنادي مهنا، على البطولة النسائية لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وهو ضمن الأعمال التي ستعرض في الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي بدأ تصوير مشاهده في الوقت الحالي، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وستبدأ الفنانة هنادي مهنا، خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، لتخوض به السباق الرمضاني لعام 2024، وبدأت أسرة عمل وصنّاع المسلسل في التصوير بعد الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

المسلسل تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة ميديا هاب وشركة أروما ستوديوز ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل. ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل "ألف ليلة وليلة" هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

 

مسلسل ألف ليلة وليلة 

يجدر الإشارة إلى أن "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

الفنانه هنادى مهنا هنادي مهنا مسلسل ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة مدينة الإنتاج الإعلامي الشركة المتحدة

مواد متعلقة

حكيم ينتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "أونناه"

محمود ياسين جونيور يكشف لـ"الدستور" حقيقة بطولته لفيلم "الجامدين"

دينا أبوزيد لـ"الدستور": "كايرو نيوز" ستكون نافذة مصر على العالم

مواعيد عرض حكاية روحي فيك الحلقة الـ 4 على ON وWatch It

على قناة "CBC".. هدى زكريا ضيفة برنامج "افتح باب قلبك" الجمعة

بالتزامن مع عرضها.. انتهاء تصوير حكاية "روحي فيك" (صور)

أحداث ورق التوت الحلقة 17.. رؤية مصطفى منصور تكشف حقيقة رحيل آية سليم

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على cbc بطولة شريف سلامة

الأكثر قراءة

قناة عبرية: مصر تقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إنسانى فى قطاع غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

جيش الاحتلال يعترف ويعلن عدد قتلاه منذ "طوفان الأقصى"

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين