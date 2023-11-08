مسلسلات رمضان 2024.. هنادي مهنا تتعاقد على "ألف ليلة وليلة"

تعاقدت الفنانة هنادي مهنا، على البطولة النسائية لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وهو ضمن الأعمال التي ستعرض في الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي بدأ تصوير مشاهده في الوقت الحالي، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وستبدأ الفنانة هنادي مهنا، خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، لتخوض به السباق الرمضاني لعام 2024، وبدأت أسرة عمل وصنّاع المسلسل في التصوير بعد الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

المسلسل تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة ميديا هاب وشركة أروما ستوديوز ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل. ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل "ألف ليلة وليلة" هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.