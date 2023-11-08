الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت.. سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حدد مجلس الدولة، موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.

كما أعلن المجلس شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم علي 30 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمع بصحة جيدة.

وأعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية،يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.

ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

مجلس الدولة موعد سحب ملفات التعيين مندوب مساعد دفعة 2023

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