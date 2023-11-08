مواطن: الشعب المصرى يثق فى الرئيس السيسى وقرار رفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وأعلن المواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

وقال "زياد وائل"، أحد المواطنين، إنه يثق في قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد والقضاء على الجماعات المخربة، وذكر لذلك جميع الشعب يثق في قرارات الرئيس حول القضية الفلسطينية، ويدعمها، وذلك بعدما شاهد دعم الرئيس للقضية الفلسطينية وللأهالي في غزة بعد الحرب عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن القيادة السياسية في مصر على دراية كاملة بالموقف وعندها علم بالمخطط الصهيوني لذلك رفض الرئيس السيسي فكرة تهجير الأهالي في غزة إلى سيناء، وكان الشعب المصري بأكمله يوافقه الرأي.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".