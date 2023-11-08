الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يمنى: داعمون لقرارات الرئيس السيسى الرافضة لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن المصريون عن دعمهم لكل ما يتخذه  الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لحماية الأمن القومي ومواجهة المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

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في هذا السياق، قال المواطن اليمني مصطفى منصر، إنه يدعم قرارات الرئيس السيسي ورسائله شديدة اللهجة التي وجهها لـجيش الاحتلال ولكل داعميه، ورفضه لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأضاف أن جيش الاحتلال يريد إنهاء القضية الفلسطينية بتهجير الأهالي من غزة إلى الأراضي المصرية، وذلك ما رفضه الرئيس السيسي والشعب المصري لأنهم على دراية كاملة بالمخططات الصهيونية التي تريد احتلال الأرض.   

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية   

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

 

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال

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