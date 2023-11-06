مواطن: نعيش المأساة مع الفلسطينيين ونقدم لهم كل الدعم

قال أحد المواطنين يدعى أحمد عبد الظاهر أن هدف دولة الإحتلال الإسرائيلي هو الاستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية والطمع فيما هو مجاور لها من أراضي في الدول المحيطة، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزة بعملية إبادة جماعية للمواطنون الفلسطينيون هناك والضغط عليهم لمغادرة أراضيهم والتوجه نحو سيناء وهو أمر مرفوض ولن تقبله مصر ولا الفلسطينيون.

وأضاف أننا نعيش المأساة مع أشقائنا في غزة وندعمهم ونقف وراءهم ونقدم لهم ما بوسعنا وواثقون من تغلبهم على هذا الكيان المغتصب وعاجلا أم آجلا سنشهد نهاية الإحتلال كما انتهى في الكثير من دول العالم.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت خلال الفترة الماضية، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".