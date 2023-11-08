الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد وفاة المغني البرازيلي دارلين مورايس بسببها.. علامات وأعراض لدغة العنكبوت

العنكبوت
العنكبوت

توفي المغني البرازيلي دارلين مورايس البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أن عضته عنكبوت في وجهه.

وكان مورايس يعاني من إرهاق في الجسم وكانت لديه كدمة على وجهه سرعان ما تحولت إلى اللون الأسود، وبعد فترة وجيزة من العلاج، خرج من المستشفى، إلا أن حالته لم تتحسن وتم إدخاله إلى المستشفى مرة أخرى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه المغني وأعلنوا وفاته. 

وفي هذا السياق؛ تستعرض "الدستور" علامات وأعراض لدغة العنكبوت وطريقة الوقاية منها بالمنزل.

أعراض لدغة العنكبوت

يمكن أن تختلف الأعراض المرتبطة لدغات العنكبوت من طفيفة إلى شديدة، على الرغم من أن الوفاة نادرة للغاية، إلا أنها يمكن أن تحدث في الحالات الأكثر خطورة.

 تشمل الأعراض المحتملة الناتجة عن لدغة العنكبوت ما يلي:

  • الحكة أو الطفح الجلدي
  • ألم يشع من موقع اللدغة
  • آلام العضلات أو التشنج
  • اللون المحمر إلى الأرجواني
  • زيادة التعرق
  • صعوبة في التنفس
  • صداع
  • استفراغ وغثيان
  • حمى
  • قشعريرة
  • القلق أو الأرق
  • ضغط دم مرتفع

إسعافات أولية

يجب على الأشخاص اتخاذ الخطوات التالية إذا تعرضوا لعضة عنكبوت:

  • حدد نوع العنكبوت إذا كان من الممكن القيام بذلك بأمان.
  • اغسل منطقة اللدغة بالماء والصابون.
  • ضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد أو مملوءة بالثلج على منطقة اللدغة لتقليل التورم.
  • ارفع منطقة العض إن أمكن.
  • لا تحاول إزالة السم.
  • قم بإخطار الطبيب الخاص بك.
  • اطلب العناية الطبية المتخصصة على الفور.

لدغات العنكبوت الخطيرة

يعتبر عنكبوتان فقط في أمريكا الشمالية خطيرين، وهما: الأرملة السوداء والناسك البني. إذ يحتوي سمهم على مادة سامة يمكن أن تسبب رد فعل جهازيًا. 

لدغات عنكبوت الأرملة السوداء

في الولايات المتحدة، تعتبر عناكب الأرملة السوداء، وخاصة الإناث، الأكثر خطورة، في حين أنه قد يكون من الصعب تمييز الذكور عن العناكب الأخرى، فإن الإناث لها شكل ساعة رملية فريد من نوعه بلون أحمر برتقالي على جانبها السفلي.

لدغات العنكبوت الناسك البني

العناكب الناسكة البنية توجد فقط في جنوب شرق الولايات المتحدة، وغالبًا ما يتم وصفهم بأن لديهم علامة على شكل كمان على الجزء الخلفي من وسطهم، ولكن ليس لديهم هذه العلامة دائمًا، ويمكن أن تكون باهتة جدًا.

المغني البرازيلي دارلين مورايس دارلين مورايس لدغة العنكبوت العنكبوت أعراض لدغة العنكبوت

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