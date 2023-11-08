عبدالجواد: هناك اتفاق غربى وأمريكى مع إسرائيل حول معاقبة حماس

قال جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن إسرائيل تسعى لتدمير حركة حماس ولا يوجد أي ضمانة أنها ستنجح في ذلك، متسائلًا: كيف سيدار قطاع غزة بعذ ذلك وكيف ستكون علاقته بالسلطة الفلسطينية فيما بعد؟.

أضاف عبدالجواد، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأجندة المفروضة حاليًا هى أجندة العقاب الجماعي وتدمير حركة حماس وأي موضوع آخر إسرائيل لا تتحدث فيه، لكن لا بد من النظر إلى المستقبل.

وتابع أنه إذا افترضنا حسن النوايا فإن العالم معني بالتبعات الإنسانية والقضايا الإنسانية من إدخال المساعدات والرعاية الصحية للجرحى، مؤكدًا أنه يوجد اتفاق غربي وأمريكي مع إسرائيل أنه لا بد من معاقبة حركة حماس، فهناك اتجاه لإعطاء إسرائيل الفرصة لتحقيق هذا الهدف، لكنها لم تحققه بعد مرور شهر.

ما هى المهمة الممنوحة لإسرائيل؟

أشار إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه حول المدة التي تمهلها أمريكا والغرب لإسرائيل خاصة مع تدمير البنية التحتية في غزة وقتل النساء والأطفال، ولكنها حتى الآن تتمتع بهذا الحق.