مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب تغير الخطاب الإسرائيلى حول المحتجزين لدى حماس

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بإقالته بسبب المحتجزين لدى حماس، هي السبب في تغير الخطاب الإسرائيلي.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطاب نتنياهو أكد أنه لا وقف لإطلاق النار قبل رجوع المختطفين لأهاليهم، أي أنه يجب أن تتخذ فلسطين الخطوة الأولى لتتمكن إسرائيل من الدخول لهدنة.

وتابعت، أن جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن الجهود العسكرية باتت تتوسع في شمال القطاع وشرقه وغربه، وأكد أن إرجاع المحتجزين إما بالجهود الدبلوماسية أو القتل.

وأشارت إلى أن التركيز اليوم في المرحلة الثالثة لهذه الحرب، كما أعلن الجانب الإسرائيلي عن التوغل البري واتساع مساحة هذا التوغل وأصبحت تربطها بالإفراج عن المحتجزين والضغط على حماس للإفراج عنهم، لذا كل المؤتمرات أصبحت تعنون بالإفراج عن المحتجزين، كما أنها تحمل حماس مسئولية الأسرى المحتجزين لديها.