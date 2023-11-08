الونش وعبدالغنى وشلبى يؤازرون الزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائى الكأس

حرص محمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومصطفى شلبي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويغيب اللاعبون عن لقاء اليوم للإصابة.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود علاء- حسام عبدالمجيد

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- سيد عبدالله "نيمار"- إبراهيما نداي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية للبطولة ومواصلة المنافسة على اللقب وكذلك كسر حالة الهزائم التي عانى منها الفريق في آخر جولتين أمام فريقي إنبي وزد، وهو ما أدى للاستغناء عن المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد، إضافة لنقص الصفوف نتيجة غياب الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح، الذين قرر مجلس إدارة الزمالك إيقافهم وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر ليلة مباراة إف سي زد، وغياب مصطفى شلبي ومحمد عبدالغنى وعمر جابر وسيف الدين الجزيرى بسبب الإصابة.