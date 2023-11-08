شيكابالا وزيزو يقودان هجوم الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائى كأس مصر

أعلن معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

ويقود شيكابالا وزيزو هجوم فريق الزمالك في مباراة اليوم.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبدالمجيد.

وسط الملعب: سيد عبدالله نيمار، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداي.

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا.

فيما جاءت دكة بدلاء الزمالك على النحو الآتي: عبدالرحمن نفاد، محمد طارق، حاتم سكر، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، ناصر منسي، محمد حسام "بيسو"، محمد أشرف "روقا"، سامسون أكينولا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية للبطولة ومواصلة المنافسة على اللقب وكذلك كسر حالة الهزائم التي عانى منها الفريق في آخر جولتين أمام فريقي إنبي وزد، وهو ما أدى للاستغناء عن المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد، إضافة لنقص الصفوف نتيجة غياب الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح، الذين قرر مجلس إدارة الزمالك إيقافهم وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر ليلة مباراة إف سي زد، وغياب مصطفى شلبي ومحمد عبدالغنى وعمر جابر وسيف الدين الحزيرى بسبب الإصابة.

فيما يتطلع فريق بيراميدز لتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية، وخوض منافسة أخرى مع الأهلي على لقب الكأس بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة الكأس في مارس من العام الجاري.

وتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق إنبي في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.