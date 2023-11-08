بيراميدز يباغت الزمالك بهدف مبكر في نصف نهائي كأس مصر

نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدف التقدم في شباك الزمالك خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر موسم 2022-2023.

جاء الهدف عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي برمية إلى وليد الكرتي المتمركز على حدود منطقة جزاء الزمالك فمرر كرة من لمسة واحدة وصلت إلى مايلي المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة الرابعة، كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها محمود علاء عن مناطق الخطورة.

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شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



تشكيل بيراميدز الأساسى للقاء الزمالك

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس