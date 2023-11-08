الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: وزير دفاع الاحتلال ونتنياهو سيجبران على الاستقالة

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن مصر تعمل بجهودها مع القوى الدولية لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم قدم لغزة نصف ما قدمته مصر للقطاع.

أضاف قشقوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن إسرائيل تريد غلق منتصف قطاع غزة وفلترة القادمين من الشمال للجنوب وعزل كل من هو غزاوي غير حمساوي، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يزايد على دخول الفلسطينيين لسيناء.

إسرائيل تريد الأرض بلا سكان

وتابع أن إسرائيل تريد الأرض بلا سكان والقيادة الفلسطينية في رام الله متفهمة الأمر، خاصة أن التنازل عن قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن وزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو سيجبران على الاستقالة من خلال لجنة مشابهة للجنة أجرانات في حرب أكتوبر.

نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي سيجبران الاستقالة قطاع غزة محمد قشقوش

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