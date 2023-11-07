نتنياهو يدعو سكان غزة للاتجاه ناحية الجنوب.. ويؤكد: لا وقف لإطلاق النار

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إنه يلتقي مع مندوبي العالم، ويقول لهم حربنا حربكم لأنهم إن لم ينتصروا فستأتون بالدور، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي حتى ينتصر.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، أنه يتواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونقدر دعمه ودعم حكومته والشعب الأمريكي، وكذلك المساعدات السخية من الولايات المتحدة.

لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين

ودعا رئيس وزراء إسرائيل الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة والتوجه ناحية الجنوب، مؤكدًا أنه لا إدخال للوقود، ولن يكون هناك وقف إطلاق النار بدون الإفراج عن المختطفين، مشيرًا إلى أن قواتهم باتت في قلب غزة وتطوقها بالكامل.