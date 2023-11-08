"المعذبون فى الأرض".. كتاب يتحدث عن الظلم والعبودية قبل ثورة 1952

في عام عميد الأدب العربي..

سمى عام 2023 بعام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وذلك لمرور خمسين عامًا على رحيله، فقد خصصت المؤسسات الثقافية بهذا العام له تكريمًا لجهوده في خدمة الأدب العربي.

وخلال هذا العام تجري "الدستور" قراءة في كتب عملاق الأدب الدكتور طه حسين تكريمًا له، ولمعرفة جمهور القراء بما تحويه كتبه العظيمة، ومن ضمن هذه الكتب المجموعة القصصية "المعذبون في الأرض".

أحداث “المعذبون في الأرض”

"المعذبون في الأرض" للدكتور طه حسين، صدر عام 1949، وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي تتناول معاناة الإنسان في مواجهة الظلم والقهر. يجمع الكتاب بين الواقعية والرمزية، ويعبر عن أفكار ومشاعر طه حسين في فترة ما حيث يصف في كتابه الأوضاع الاجتماعية بمصر في الفترة التي سبقت ثورة 1952 ويظهر الطبقية التي سادت في تلك الفترة.

كيف تم تجميع “المعذبون في الأرض”؟

ورواية المعذبون في الأرض، أحاديث متفرقة كانت تَنشر في إحدي الجرائد قبل أن تُجمع في كتاب لذلك تجده كثيرًا ما يناغش القارئ ويحاوره.

يتكون الكتاب من 12 قصة، كل قصة تتناول شخصية مختلفة، في القصة الأولى، يتحدث عن شاب مصري يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية، ويضطر إلى الهرب من مصر، وفي القصة الثانية، يتحدث عن فتاة مصرية تعيش في مجتمع ذكوري، وتكافح من أجل تحقيق أحلامها، وفي القصة الثالثة، يتحدث عن شيخ مصري يرفض الظلم والقهر، ويتعرض للتعذيب على يد السلطة.

ويتناول الكتاب أيضًا الجانب السياسي والاجتماعي، حيث يتحدث عن الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وتأثير الاستعمار على المجتمع المصري، وفي القصة الرابعة، يتحدث عن عمال مصريين يكافحون من أجل حقوقهم، ويتعرضون للاضطهاد من قبل أصحاب العمل، وفي القصة الخامسة، يتحدث عن فلاحين مصريين يعانون من الفقر والظلم، ويحلمون بمستقبل أفضل.



أسلوب أدبي جميل

يتميز كتاب "المعذبون في الأرض" بالأسلوب الأدبي الجميل، حيث يستخدم طه حسين اللغة العربية الفصحى بشكل سلس وشاعري. كما يتميز الكتاب بأسلوبه الواقعي، حيث يرصد طه حسين الواقع المصري بشكل صادق وقوي.

يعد كتاب "المعذبون في الأرض" من أهم الأعمال الأدبية التي تناولت معاناة الإنسان في مواجهة الظلم والقهر، وقد نال الكتاب استحسان النقاد والقراء على حد سواء، حيث اعتبره الكثيرون من أهم الأعمال الأدبية العربية الحديثة.

مواجهة الظلم والقهر

وتتناول مجموعة قصصية "المعذبون في الأرض" موضوع معاناة الإنسان في مواجهة الظلم والاستبداد، كما يسلط الكاتب الضوء على معاناة الإنسان في مختلف المجتمعات العربية والغربية، ويدعو إلى محاربة الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان.

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