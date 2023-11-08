نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية فى إزالة التعديات

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، بحضور المهندسة علا على بوحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية والعميد ماجد فوزي مسئول متابعة المشروعات وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومسئولي المتغيرات بالاحياء وعدد من التنفيذيين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وإيقاف تلك الظاهرة، والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء من خلال رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول إضافة إلى المتابعة اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية.

كما شددت على القيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

توفير كافة السبل لمواجهة الأزمات والكوارث

في سياق آخر تطرق الاجتماع إلى توفير كافة السبل لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الأحياء من خلال المراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات والآلات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، وشفاطات لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة مراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءتها وصيانتها بصفة دورية مع توفير العمالة المدربة عليها.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها