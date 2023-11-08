أبرزهم بونين وكامو... حكاية أشهر 5 أدباء غربيين حصلوا على جائزة نوبل

جائزة نوبل في الأدب واحدة من أهم الجوائز العالمية، تُمنح في الأدب بالسويدية سنويًا من قبل الأكاديمية السويدية للمؤلفين للمساهمات البارزة في مجال الأدب، وهي واحدة من جوائز نوبل الخمسة التي تم إنشاؤها بواسطة إرادة ألفريد نوبل لعام 1895.

ولعل الحديث عنها الآن هى أن واحدًا من الحاصلين عليها في مجال الأدب إيفان بونين تحل ذكرى رحيله اليوم، فقد حصل عليها هو وعدد من الكتاب الآخرين، وبهذه المناسبة وخلال السطور القادمة ترصد " الدستور" أبرز 5 أدباء غربيين حصلوا على جايزة نوبل.

الروسي إيفان بونين

إيفان بونين هو أديب وشاعر روسي، من مواليد 22 أكتوبر 1870، وتوفي عن عالمنا في 8 نوفمبر1953، حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933، عن روايته "حياة ارسينييف" إضافة إلى أعماله الأخرى، وكان أول كاتب روسي يحصل على هذه الجائزة.

وكان أول إصدار له أول ديوان شعر في منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر، وقال في بعض مذكراته: "إن ذكريات الطفولة ارتبطت منذ ان كنت في سن السابعة بالحقول وبيوت الفلاحين وساكنيها.

وخلال مشواره الأدبي أجرى جولة في مصر وسورية وفلسطين، وفي هذه الفترة نشر قصصه التي يتحدث فيها عن انطباعاته حول الشرق، ونظم آنذاك قصائده الشهيرة ذات الموضوع الإسلامي:ليلة القدر والهجرة وامرؤ القيس، وغيرها من القصائد.



ـ الفرنسي ألبير كامو

ومن الذين حصلوا على جائزة نوبل، ألبير كامو ‏ فيلسوف عبثي وكاتب مسرحي وروائي فرنسي، من مواليد قرية الذرعان التي تعرف أيضًا ببلدة مندوفى بمدينة الطارف في أقصى شرق الجزائر بالجزائر، في بيئة شديدة الفقر من أب فرنسي، قُتل والده بعد مولده بعام واحد في إحدى معارك الحرب العالمية الأولى، ومن أم أسبانية مصابة بالصمم، حصل على جائزة نوبل في الأدب فى عام 1957، ورحل عن عالمنا عام 1960 إثر حادث سيارة.



ـ الشاعر الفرنسى رينيه فرانسوا أرماند برودوم

ظل الشاعر رينيه يكتب باسم مستعار لفترة طويلة، باسم سولى برودوم هو اسم مستعار للشاعر الفرنسى رينيه فرانسوا أرماند برودوم، وعندما حصل على جائزة نوبل، عرفه الجميع باسمه الحقيقي، ولد فى 16 مارس سنة 1839 ورحل عن عالمنا في 6 سبتمبر 1907، وهو أول من فاز بجائزة نوبل للآداب، فى دورتها الأولى عام 1901، وذلك تقديرًا لتكوينه الشعري، والذي يعطي دليلًا على المثالية السامية والكمال الفني وتوليفة نادرة من صفات القلب والعقل.

ـ الكاتب الروسى ميخائيل شولوخوف

حصل الكاتب الروسي ميخائيل عام 1965على جائزة نوبل فى الأدب: "من أجل القوة الفنية والنزاهة التي عبر بها، في ملحمة الدون، عن مرحلة تاريخية في حياة الشعب الروسي، وتحدث عن تفاصيلها بكل شفافية، وحققت قراءة عالية من جانب الشعب الروسي.



ـ الألمانى توماس مان

حصل الألماني توماس عام 1929على جائزة نوبل فى الأدب: "بشكل أساسي بسبب روايته العظيمة "بودنبروك" فهى قصة انهيار عائلة، التي نالت شهرة متزايدة كواحدة من الأعمال الكلاسيكية للأدب المعاصر".

اقرأ ايضًا:

النرويجى جون فوسى يفوز بجائزة نوبل فى الأدب 2023