أفشة يمنح الأهلي التقدم في اللحظات الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا

تقدم الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “دوري نايل”، موسم 2023-2024.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 91، عن طريق محمد مجدي أفشة، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله كريم فؤاد من الجهة اليمنى.

سيراميكا كليوباترا كان المسيطر على بداية المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق زلاكة في الدقيقة الثالثة، بتسيددة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي.

وتصدى الشناوي لرأسية أحمد قندوسي، من متابعة لكرة عرضية أُرسلت من الجهة اليمنى، في الدقيقة الرابعة.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام في الدقيقة التاسعة، قبل أن تصل لـ بيرسي تاو، لكن ذلك الأخير فشل في تسديد الكرة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ياسر إبراهيم في الدقيقة 13، بعد لمسه الكرة بيده.

وأرسل كريم الدبيس كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بيرسي تاو برأسه في الدقيقة 22، لكن تسديدته علت العارضة.

وتمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33، عن طريق ياسر إبراهيم، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها طاهر محمد طاهر من الجهة اليمنى، والتي وُجهت صوب أحمد عبدالقادر، لتصل إلى المدافع الذي وضع الكرة في الشباك.

وأهدر جون إيبوكا فرصة تسجيل هدف التعديل لـ سيراميكا، في آخر دقائق الشوط الأول، من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة من أحمد قندوسي، لكن تسديدته سكنت الشباك الجانبية لمرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني، سدد زلاكة الكرة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم الأيمن، في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56، انفرد طاهر محمد طاهر بمرمى محمد بسام بعد تمريرة من عبدالقادر، لكن بسام تصدى لتسديدته.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، بتسديدة صاروخية من أحمد القندوسي من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع محمد الشناوي التعامل معها بشكل صحيح.

وكاد قندوسي أن يسجل هدفًا آخرًا لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد شكري، لكن الشناوي تصدى لتسديدته.

الهجمة ارتدت لصالح الأهلي، ليقوم رجب نبيل بعركلة كريم الدبيس، ليتم إشهار البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجهه، ليُكمل سيراميكا كليوباترا المباراة منقوص العدد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل، فشهد عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما يقود أكرم توفيق الجبهة اليمنى الدفاعية، بينما يتواجد بيرسي تاو رفقة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

والتقى الفريقان في 6 مباريات قبل ذلك، حيث فاز المارد الأحمر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.