ختام فعاليات مهرجان ختام المسرح التفاعلي بتعليم الغربية

أقامت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم فعاليات مهرجان ختام المسرح التفاعلي، بمسرح مديرية التربية والتعليم، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور اللجنة التحكيمية، الدكتور عمرو الدسوقى، مدير عام الأنشطة الاسبق بالوزارة، الدكتورة ليلى جمال التوني، موجه عام المسرح بالجيزة، وممثلين من الوزارة وممثلين لجمعية جذور التابعة لمؤسسة الامم الأمم المتحدة للسكان، ولفيف من السادة الموجهين وأخصائي التربية المسرحية بالمدارس والادارات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرعاية وحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ود. السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية.

فوز العمل الفني "قبل الأوان" المرحلة الثانوية إدارة شرق طنطا بالمركز الأول

وقد أسفرت نتائج مهرجان ختام المسرح التفاعلي، بفوز العمل الفني "قبل الأوان"، المرحلة الثانوية، إدارة شرق طنطا، بالمركز الأول، وفاز العمل الفني" آه ياني"، الأمل للصم، إدارة كفر الزيات، وجاء في المركز الثالث، العمل الفني "دموع صفية"، للمرحلة الإعدادية، إدارة شرق المحلة التعليمية، وفوز الطالب صبحي حمدي، بأحسن ممثل، والطالبة ريم أدهم العزب، بأحسن ممثلة، أفضل ميسر، ريم عبد العظيم، وأحسن إخراج لأحمد أبو النجا، عن العمل الفني "دموع صفية".

وخلال المهرجان، تم تكريم الطلاب والاخصائيين، حيث قام وكيل الوزارة ولجنة التحكيم بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الطلاب والأخصائيين.

لجنة التحكيم والحضور يثنون على جميع الأعمال الفنية

وقد أشاد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن بالأعمال الفنية المقدمة، وأثنت لجنة التحكيم والسادة الحضور على جميع الأعمال الفنية التي تم عرضها في المهرجان، متمنيين دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات والتألق.