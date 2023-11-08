الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الإيطالى: أرسلنا مستشفى عائمة لعلاج المصابين بالقرب من سواحل غزة

اثار القصف في غزة
اثار القصف في غزة

أعلن  وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا سترسل سفينة مستشفى بالقرب من ساحل غزة للمساعدة في علاج مصابي الحرب في قطاع غزة.

وبحسب وكالة رويترز، قال كروسيتو إن السفينة ستغادر اليوم، وعلى متنها 170 موظفا، بينهم 30 شخصا مدربين على حالات الطوارئ الطبية. 

وأضاف وزير الدفاع، أن إيطاليا تعمل أيضًا، على إرسال مستشفى ميداني إلى غزة.

قطاع غزة وكوارث تحت الانقاض 


وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام محلية، أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض بسبب الحطام والطرق المتضررة، ولا تستطيع العائلات العثور على أماكن لدفن أحبائها لأن المقابر ممتلئة. 

وأفادت التقارير الإعلامية أن المنازل القائمة المتبقية تضم عدة عائلات، حيث نزح الكثير من الأشخاص أو دمرت منازلهم.

إيطاليا مستشفى غزة مساعدات إنسانية

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