فى اليوم الـ33 للعدوان.. حصيلة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة، حيث قام بـ27 مجزرة استشهد فيها 241 في الساعات الماضية و49% من ضحايا المجازر من جنوب غزة، وهذه المنطقة ليست آمنة، ورغم ذلك يستهدفها الاحتلال.

الوضع الصحي في قطاع غزة بعد 33 يومًا من العدوان

حتى الآن، وقع 10569 شهيدًا في العدوان على غزة، بينهم نحو 4324 طفلًا و2823 سيدة، و649 مسنًا، أما المصابون وصل عددهم 26475 فلسطينيًا في العدوان الغاشم على القطاع المحاصر، أما المفقودون فوصلت البلاغات بشأنهم لـ2550 بلاغًا، منهم 1350 طفلًا تحت الأنقاض.

ولم تسلم المؤسسات الصحية من العدوان الإسرائيلي فاستهدف الاحتلال 120 مؤسسة صحية نتج عنهم استشهاد 193 كادرًا صحيًا وتدمير 45 سيارة إسعاف، وخرجت عن الخدمة 10 مستشفيات و40 مركزًا صحيًا، حتى أإن المستشفيات الصحية تعمل بالمولدات الثانوية بعد نفاد الوقود.

الاحتلال يجوع الآلاف في مستشفيات غزة، لذلك هناك مطالبات كثيرة للأمم المتحدة بالوجود في هذه المستشفيات، ومطالبة جميع الأطراف بالعمل الفوري لتوفير ممر إنساني.