الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بنشر صور فاضحة لابنة عمه بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد نجلة عمه بنشر صور فاضحة لابنته وإفشاء أمور خادشة للحياء، لإجبارها العودة لخطبته، بمركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية لعام 2022 بدائرة المنشاة، وهدد المتهم الفتاة بنشر صور فاضحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وتعمد ازعاجها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج صور فاضحة خادشة للحياء مركز المنشأة أحداث القضية

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