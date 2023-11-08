محافظ الجيزة يطمئن على مصابي حادث طريق أبوغالب.. ويوجه بصرف إعانة عاجلة

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى الشيخ زايد المركزي؛ للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي.

رافقه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، وهند عبدالحليم، نائب المحافظ، ومديري مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاستماع لهم واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى.

وكلَّف المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية، باتخاذ مايلزم من إجراءات وتوفير كل أوجه الرعاية المطلوبة للمصابين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، مثمنًا المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث، وسرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوصات الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي للمستشفيات المتخصصة.

صرف إعانة عاجلة لجميع الحالات

وكلَّف المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات وموجهًا برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة آخر حالة للمستشفى.

وكان لقى شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي أعلى طريق أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مرورى فى طريق أبو غالب.

وتبيَّن من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى سوزوكي تقل أطفال مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 22 شخصًا بينهم 18 طفلًا.

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب

المحافظ يتفقد حالات مصابي طريق ابوغالب